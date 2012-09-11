У разі зупинення СЗФ працевлаштувати всіх його працівників буде неможливо

У разі зупинення ПАТ «Стахановський завод феросплавів» (СЗФ) працевлаштувати всіх його працівників у Стаханові буде неможливо. Про це в інтерв'ю УНІАН заявила директор Стахановського міського центру зайнятості Світлана Небеська, коментуючи заяву адміністрації СЗФ про можливе змушене зупинення підприємства 15 жовтня цього року і скорочення трудового колективу.

За словами С.Небеської, в міський центр зайнятості вже надійшли копії наказів про плановане звільнення працівників СЗФ. «Всього планується скоротити понад 1,5 тисячі чоловік, тобто практично весь колектив - починаючи від простих робітників до інженерів. При цьому ніяких порушень КЗпП в діях адміністрації заводу немає, всі документи були подані своєчасно. Фактично підприємство буде повністю зупинене, вже сьогодні завод перейшов на скорочений режим роботи. Якщо завод зупиниться, то для нашого міста буде практично неможливо працевлаштувати всіх його працівників. Ситуація посилюється ще й тим, що з півтори тисячі, що звільняються, тільки близько 150 чоловік пенсійного віку. Працевлаштувати таку кількість людей у місті з населенням 90 тисяч чоловік ми будемо просто неспроможні», - зазначила С.Небеська.

Вона також підкреслила, що на феросплавному заводі високі зарплати і навіть ті з працівників підприємства, які зможуть знайти роботу, навряд чи зможуть розраховувати на зарплату, співставну з тією, яка в них була раніше.

Разом з тим, керівник центру зайнятості повідомила, що на останній сесії Стахановської міської ради депутати прийняли рішення звернутися до Президента України, Кабінету міністрів України і Верховної Ради з проханням вжити всі необхідні заходи для недопущення зупинення Стахановського феросплавного заводу. «Ми сподіваємося, що все-таки щось буде зроблено для збереження заводу. В період економічного спаду 1990-х років феросплавний завод став першим підприємством міста, яке почало нормально працювати і виплачувати зарплату. Завод вселив надію в жителів міста, люди почали повертатися в Стаханов. Щодня нам дзвонять люди і питають - чи не відкликані документи на скорочення працівників СЗФ», - додала С.Небеська.

Як повідомлялося в ЗМІ, адміністрація СЗФ на початку вересня оголосила про заплановане на 15 жовтня повне зупинення заводу. «Це змушений захід. Працювати нерентабельно ми не можемо. А нинішня ціна електроенергії працювати рентабельно не дозволяє», - заявив заступник голови правління СЗФ Денис Сисуєв.

Він нагадав, що СЗФ спеціалізується на виробництві феросиліцію різних марок, зокрема, феросиліцію із вмістом кремнію 45%, 65%, 75% у сплаві. Виробництво феросиліцію є найбільш енергоємним. При виробництві феросиліцію витрати на електроенергію перевищують половину собівартості продукції. «Проблема зовсім не нова: у березні 2010 року завершилася дія "Меморандуму про спільні дії уряду і підприємств галузі з подолання кризових явищ у металургії", підписаного між підприємствами чорної металургії і урядом щодо стабілізації цін на електроенергію і залізничних тарифів на період світової фінансово-економічної кризи. Відтоді і по серпень 2012 року ціна на електроенергію для СЗФ виросла на 79%», - повідомив заступник голови правління заводу.

Довідка УНІАН. ПАТ «Стахановський завод феросплавів» (Луганська область) виробляє феромарганець, феросилікомарганець і феросиліцій.

Середньорічна виробнича потужність заводу становить 220 тис. тонн феросплавів.

ПАТ «Стахановський завод феросплавів» за 2011 р. скоротило відносно 2010 р. виробництво на 5,2%, або на 11,5 тис. тонн, - до 208,3 тис. тонн продукції.