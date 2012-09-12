Виготовлення бюлетенів контролюватимуть 4 депутати

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні ЦВК.

До складу комісії на підставі подання фракції КПУ у парламенті включено її представника Георгія Пономаренка.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія 4 вересня утворила комісію з контролю за виготовленням виборчих бюлетенів для голосування на виборах до Верховної Ради. Друк бюлетенів контролюватимуть троє депутатів.

Відповідним рішенням ЦВК до складу контрольної комісії на підстави подань трьох парламентських фракцій було включено Юрія Мірошниченка (фракція Партії регіонів), Віктора Уколова (фракція "БЮТ-Батьківщина") та Юрія Оніщенка (фракція НУ-НС).

Комісію створено для контролю за дотриманням вимог під час виготовлення виборчих бюлетенів, зокрема, у частині знищення друкарських форм, технічних відходів та поліграфічного браку.