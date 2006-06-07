Президент розставив учасників коаліції по місцях

Сьогодні може бути створена Коаліція демократичних сил.

Як повідомляє "Українська правда", про це сьогодні вночі повідомив глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК.

"Між БЮТ, СПУ, "Нашою Україною" та Президентом пройшли консультації, ви бачите по часу, що не прості. Але вони домовились по головних принципах і практично погодили список розбіжностей", - сказав О.РИБАЧУК.

За його словами, лідери політичних сил після зустрічі з главою держави попрямували на засідання політрад своїх партій для того, щоб до ранку опрацювати усі погоджені питання.

"Вони хочуть завтра вийти на засідання парламенту з певними формальними оголошеннями", - сказав О.РИБАЧУК і додав, що питання прем`єрства і спікерства "звичайно, обговорювалося".

"Тепер, зрозумівши позицію Президента і позицію один одного, вони хочуть заміряти температуру у своїх фракціях. Вони хочуть переконатися, що така позиція знаходить там підтримку", - сказав О.РИБАЧУК.

"Завтра питання постане так: не має значення спікерство, чи прем`єрство – завтра буде коаліція. Це від них очікується", - наголосив він.

"Я, як учасник переговорів вийшов до вас з враженням, що вона буде сьогодні. Я стверджую, про чітке розуміння цих трьох політичних лідерів плюс Президент, що альтернативи “помаранчевій” коаліції немає. Вони з цим вийшли", - додав О.РИБАЧУК

На питання, чи оголосять в середу лідери політичних сил про створення коаліції на засіданні Верховної Ради, О.РИБАЧУК відповів: "Завтра в Раді буде цікаво. Приходьте самі і перекажіть усім. Сумно там точно не буде".

Як повідомляв УНІАН, увечері 6 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з представниками майбутньої коаліції – лідерами «Нашої України» Юрієм ЄХАНУРОВИМ та Романом БЕЗСМЕРТНИМ, лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО та головою СПУ Олександром МОРОЗОМ. У ході розмови політики поінформували Президента про хід переговорів щодо формування коаліції та укладення політичної угоди.

За словами політиків, на сьогодні між потенційними учасниками коаліції існує близько 15 розбіжностей у різних сферах. Серед них – принципи роботи Кабінету Міністрів та урядових комітетів, приватизаційні процеси.