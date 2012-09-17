Турчинов каже, що Мельниченко працює на ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Турчинов сказав на прес-конференції.

За словами О.Турчинова, що останні заяви М.Мельниченка стосовно причетності екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко до вбивства у 1996 році бізнесмена і політика Євгена Щербаня є зайвим підтвердженням того, що всі справи проти Ю.Тимошенко фабрикувались у кабінеті Президента.

На думку О.Турчинова, вже багато років заяви М.Мельниченка ніхто не сприймає серйозно, оскільки він вже давно «поставив їх на комерційну основу».

Голова виборчого штабу «Батьківщини» повідомив, що на початку липня цього року М.Мельниченко через родичів передав Ю.Тимошенко листа. У листі, копію якого роздали журналістам, йдеться про те, що в період з 1998 по 2000 роки М.Мельниченко, працюючи в Управлінні державної охорони, зафіксував багато розмов між на той час Президентом Леонідом Кучмою, високопосадовцями Миколою Азаровим, Михайлом Потебеньком, Віктором Януковичем, Миколою Обіходом, Віктором Ющенком, Володимиром Литвином, Віктором Медведчуком та іншими, які стосувалися особисто Ю.Тимошенко.

М.Мельниченко стверджує, що під час записів цих розмов особисто чув, як Л.Кучма дав вказівку М.Азарову знищити Ю.Тимошенко, аргументуючи свої дії тим, що вона не підтримувала його політично та фінансово у 1999 році як кандидата у Президенти.

«Також була дана вказівка Генеральному прокурору України Потебеньку порушити проти вас кримінальну справу з будь-якого приводу. Л.Кучма постійно вимагав виконання своїх вказівок відносно вас», - йдеться у листі М.Мельниченка до Ю.Тимошенко.

Крім того, М.Мельниченко стверджує, що після того як рейтинг Ю.Тимошенко як політика почав зростати, Л.Кучма особисто займався її дискредитацією через деяких представників ЗМІ.

«Підтвердження усіх цих фактів я можу надати. Більш того, я готовий надати свідчення, за необхідності виступити в суді», - написав М.Мельниченко у своєму листі.

Лист датований 4 липня 2012 року, підписаний самим М.Мельниченком, його адвокатом Павлом Сичовим та нотаріально завірений одним із празьких нотаріусів.

Хоча в оприлюдненому листі М.Мельниченка до Ю.Тимошенко про це не йдеться, О.Турчинов також заявив, що екс-майор додатково попросив у родини Ю.Тимошенко фінансової підтримки, а також включити його до виборчого списку «Батьківщини».

Керівник виборчого штабу «Батьківщини» зазначив, що родина Ю.Тимошенко відмовилась фінансувати М.Мельниченка як свідка в суді.

«Це суперечить закону і здоровому глузду», - наголосив він.

О.Турчинов також заявив, що М.Мельниченко немає жодного стосунку до справи про вбивство Є.Щербаня, а його свідчення є фарсом.

За словами О.Турчинова, що після відмови родини Ю.Тимошенко М.Мельниченко почав співпрацювати з Генеральною прокуратурою.

На переконання керівника виборчого штабу «Батьківщини», якщо Генпрокуратура використовує таких свідків і такі свідчення, то це є ознакою повного фіаско цього органу влади.

Він додав, що це свідчить про те, що прокуратура немає жодних інших свідчень і доказів проти Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня М.Мельниченко на своїй сторінці у Фейсбук написав, що колишній прем'єр-міністр Павло Лазаренко організував убивство у 1996 році народного депутата і бізнесмена Є.Щербаня, а Ю.Тимошенко і партнер П.Лазаренка по бізнесу Петро Кириченко нібито оплатили послуги кілера.

Крім того, М.Мельниченко стверджує, що чоловік Ю.Тимошенко Олександр Тимошенко цього літа звернувся до нього з пропозицією звинуватити Президента України В.Януковича у вбивстві Є.Щербаня.

У ВО «Батьківщина» слова М.Мельниченка спростували і заявили, що його заява підготовлена на замовлення Адміністрації Президента України.