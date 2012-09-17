До Тимошенко прибув німецький лікар

Інформацію про це у коментарі кореспонденту УНІАН підтвердив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

«Мені підтвердили, що він приїхав. Ми з ним не те що розминулися, просто я закінчував зустріч із Юлією Володимирівною, а він, судячи з усього, був у головного лікаря або в когось із лікарів. Потім я поїхав на літак і просто не встиг з ним поспілкуватися», - сказав С.Власенко.

Захисник зазначив, що цього разу він не матиме змоги зустрітися з Л.Хармсом.

«Я не зможу з ним зустрітися, оскільки він буде в Харкові, а я у Києві», - зазначив С.Власенко.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові. За цей час її лікуючими лікарями були спеціалісти берлінської клініки «Шаріте» Л.Хармс та Аннет Райсхауер.