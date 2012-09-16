У Києві чоловіки посперечались з агітаторкою Партії регіонів: постраждав намет

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інцидент стався сьогодні близько 9.30 в Солом’янському районі Києва, на Червонозоряному проспекті.

Співробітники міліції, які оперативно прибули за викликом, встановили, що двоє чоловіків, як з’ясувалося пізніше під час їх затримання, 1956 та 1986 років народження підійшли до 28-річної агітаторки та вступили з нею в суперечку щодо політичних уподобань.

В результаті конфлікту чоловіки пошкодили намет і розкидали агітаційні матеріали.

Наразі затримані дають пояснення стосовно своєї поведінки, після чого стосовно них буде прийнято відповідне процесуальне рішення.