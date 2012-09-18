Омельченко пояснив, чому не дав здачі бютівцю (додано відео)

Народний депутат від БЮТ Руслан Богдан ударив позафракційного депутата Григорія Омельченка, оскільки той відмовився вибачитися перед журналістами за "справу педофілів".

Про це LB.ua заявив Омельченко.

Однак депутат не вважає те, що трапилося, інцидентом. "За віком він мені в діти годиться, а я на дітей руку не піднімаю. І не вважаю, що це був інцидент", - підкреслив Омельченко.

"Він підійшов до мене і сказав, щоб я вибачився за те, що направив в прокуратуру заяву матері, яка зверталася до мене, про згвалтування сина і дочки. Я сказав, що це був мій обов'язок як громадянина сприяти розслідуванню справи", - сказав він.

"Після моєї відмови він почав хапати мене за руки і груди, а я йому посміхався і говорив, що така поведінка не личить народному депутату, а претензії - через суд. Коли я вже розвернувся, щоб йти, Богдан ударив мене в праву частину обличчя" , - додав Омельченко.

Видання нагадує, що в "справі педофілів" фігурувало ім'я Руслана Богдана, про причетність якого заявив Григорій Омельченко. Сам же Богдан свою причетність до гучного скандалу в "Артеку" спростував. Однак заявив, що його шантажували, вимагаючи заплатити кілька мільйонів доларів за те, щоб його прізвище нібито не спливло в справі. Через причетність до скандалу депутатів від БЮТ Омельченко в 2009 році вийшов з "Батьківщини".