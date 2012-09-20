Яценюк: влада квапиться вкрасти все, що не встигла

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Одесі голова ради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

А.Яценюк нагадав, що «у вівторок провладна більшість у парламенті проголосувала закон, який є одним із ключових у ланці розпродажу української землі.

«Протягом минулої сесії провладна більшість кілька разів намагалася скасувати мораторій на продаж землі. Проте ми зробили все, щоб цей мораторій залишився», - заявив політик.

Але, за його словами, 6 вересня «закон про Земельний банк все ж таки протягнули у першому читанні».

А.Яценюк підкреслив, що «фактично, цей банк буде підконтрольним найближчому оточенню Президента Віктора Януковича. Причому, у творців банку одна мета – скупка землі за копійки і перепродаж її за мільйони доларів іноземним бізнесменам".

Крім того, за словами А.Яценюка, 18 вересня ВР у першому читанні прийняла внесення змін до Земельного кодексу України, які дозволяють іноземним громадянам і особам без громадянства стає власниками української землі».

На цю тему: Тігіпко каже Яценюку, що земля до продажу ще не готова

«Таке враження, що перед виборами влада намагається прийняти через парламент все, що стосується заповнення їхньої кишені, і вкрасти все, що їм ще не вдалося вкрасти за останні 2,5 року», - підкреслив А.Яценюк.

Ми стали свідками того, резюмував політик, що «зараз керовані з Адміністрації Президента кнопкодави в парламенті готові проголосувати будь за що. Тому, перше, чим займеться Об'єднана опозиція, перемігши на виборах, буде закон про імпічмент Президента. Другим рішенням буде ухвалення закону України про відкликання народних депутатів, а також введення кримінальної відповідальності за голосування чужими картками».