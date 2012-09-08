Тігіпко каже Яценюку, що земля до продажу ще не готова

Про це заявив віце-прем'єр Сергій Тігіпко в ефірі телеканалу "Інтер", відповідаючи на запитання голови ради об'єднаної опозиції "Батьківщина" Арсенія Яценюка про створення земельного банку.

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"Ваш уряд хоче провести ще одну земельну аферу, напевно, найбільшу земельну аферу з тих часів, коли була приватизація 90-х років. Пригадуєте, всім роздали приватизаційні майнові сертифікати, і всі лишилися тільки з папірцями. Ви хочете зараз відкрити ринок землі через свій банк, який вже ви створили", - заявив Яценюк.

У відповідь Тігіпко зазначив: "А хто збирається відкривати ринок землі?".

"Ніякого зв’язку між риком землі і земельним банком абсолютно немає. Ніхто сьогодні не збирається навіть говорити про те, що земля сільськогосподарського призначення повинна бути вільним абсолютно товаром. До цього ми сьогодні не готові", - цитує Українська правда.