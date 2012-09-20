Єфремов переконує, що регіонали готові пом'якшити закон про наклеп

Фракція Партії регіонів готова розглянути пропозиції журналістів щодо пом'якшення законопроекту про наклеп. Про це в ефірі «5 каналу» заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

«Передбачаючи дискусію у цьому напрямку, я, коли розмовляв з журналістами, сказав наступне: законопроект прийнятий в першому читанні, давайте ми домовимося, ви візьміть його почитайте, тому що багато хто не читаючи законопроект зробив висновок. Якщо ви подивитеся закон, і ввважатимите, що там щось не відповідає, або треба десь пом'якшити, або ще щось - ми готові у фракції розглянути всі ваші пропозиції, і зробити документ, який би покращував життя нашого суспільства», - заявив політик.

«Якщо вас насторожує те, що можуть притягнути до відповідальності, тоді давайте визначимо якісь критерії, які були б ясні і чіткі - що таке наклеп, і тільки суд, в кінцевій інстанції може дати остаточне рішення з цього питання», - додав він .