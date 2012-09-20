Єфремов переконує, що регіонали готові пом'якшити закон про наклеп
Регіонали готові розглянути пропозиції журналістів щодо законопроекту про наклеп.
Фракція Партії регіонів готова розглянути пропозиції журналістів щодо пом'якшення законопроекту про наклеп. Про це в ефірі «5 каналу» заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.
«Передбачаючи дискусію у цьому напрямку, я, коли розмовляв з журналістами, сказав наступне: законопроект прийнятий в першому читанні, давайте ми домовимося, ви візьміть його почитайте, тому що багато хто не читаючи законопроект зробив висновок. Якщо ви подивитеся закон, і ввважатимите, що там щось не відповідає, або треба десь пом'якшити, або ще щось - ми готові у фракції розглянути всі ваші пропозиції, і зробити документ, який би покращував життя нашого суспільства», - заявив політик.
«Якщо вас насторожує те, що можуть притягнути до відповідальності, тоді давайте визначимо якісь критерії, які були б ясні і чіткі - що таке наклеп, і тільки суд, в кінцевій інстанції може дати остаточне рішення з цього питання», - додав він .