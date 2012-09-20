Порошенку сподобалось бути міністром

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко не виключає, що може залишитися працювати в уряді після перемоги на парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв'ю «КоммерсантЪ-Украина».

«Якщо моя програма відродження національної економіки знайде підтримку, обговорюватимемо. Якщо ні – захищатиму її в іншому місці. Однак, у будь-якому разі, я діятиму, спираючись на закон», - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, П.Порошенко балотується в народні депутати по мажоритарному округу у Вінницькій області.