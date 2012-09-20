ЗМІ: ПР пропонує виборцям «слухати і співати рідною російською» (фото)

10:41, 20 вересня 2012
Політика
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Партія регіонів випустила диск під назвою «Слушаем и поем на родном языке!», який, ймовірно, будуть поширювати серед виборців.

На диску вказана фірмова біло-блакитна символіка і логотип партії влади.

Диск, ймовірно, будуть розповсюдять серед виборців, фото Головком

Виборцям буде запропоновано ознайомитися з піснями відомих виконавців - Софії Ротару, Євгена Мартинова, Льва Лещенка, Леоніда Утьосова, Людмили Зикіної, Іво Бобула, Миколи Гнатюка та інших - російською мовою, пише Главком.

Для оформлення диска Партія регіонів використала те ж зображення «щасливої ​​родини», що і на плакатах «Від стабільності - до добробуту».

Нагадаємо, на фотографії «щасливої ​​родини» зображені зовсім не українці. Фото було придбане в американському фото-магазині.

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