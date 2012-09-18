Щасливі люди з бігбордів ПР виявилися не українцями

Як з'ясувало "Главное", ілюстрація "щасливого сімейства в трьох поколіннях" з лінійки бордів "Від стабільності - до добробуту", зберігається в головному офісі компанії Shutterstock Images LLC, 60 Broad Street, 30th Floor, New York, NY 10004, USA.

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