У Києві водія маршрутки побили до крові - інцидентом займеться міліція
Прокуратура Києва зобов’язала міліцію перевірити обставини інциденту між водієм маршрутки та чоловіками на джипі.
Прокуратура Києва зобов’язала столичну міліцію перевірити обставини інциденту, що стався 18 вересня на зупинці громадського транспорту «Курській» у Солом’янському районі між водієм столичної маршрутки №302 та чоловіками, котрі їхали у позашляховику.
За результатами перевірки органами МВС буде прийнято рішення відповідно до закону, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.
*** За інформацієюGazeta.ua, 18 вересня у Києві на очах у шокованих пасажирів люди з позашляховика "Тойота" побили водія маршрутки. Відеозапис бійки прислав у редакцію Gazeta.ua хтось із пасажирів.
«Їхав із Вишневого на Поділ. Зупинився на «Курській» висадити людей. Під'їжджає цей джип, стає, щоб я не виїхав. Пасажир каже: «Виходь з машини», - розповідає 39-річний водій маршрутки №302 Олександр. - Я сиджу, мовчу. Тоді виходить водій, до моїх дверей: «Ти мене підрізав. Виходь, виходь». Ну, я вийшов».
Водій маршрутки звинувачення не підтверджує, але визнає, що таке могло статися.
«Тягнучка все ж таки, між 9-ю і 10-ю годиною. Це місто. Слово за слово, він мене «послав», почав бити, підскочив другий. Я теж пробував, з двома тяжко було справитись. Вирвався якось від них, схопив з кабіни монтажку - хонка залізна, щоб колеса бортувати - одбив їм дзеркало. А як захищатися? Щоб прибили мене там? Один в машину тоді втік. Тоді давай мені погрожувати, зняли номер автобуса на телефон, сіли і поїхали», - повідомив чоловік.
Буквально через годину після випадку, за словами водія, подзвонили директору підприємства.
«І сьогодні він мені каже, що це з прокуратури серйозні люди. Які серйозні люди можуть серед білого дня таке робити? Питаю в нього їхні прізвища – «Не знаю, вони просто подзвонили». То це ж будь-хто може подзвонити і по телефону представитись ким завгодно», - зауважив чоловік.
Олександр розповів, що одразу ж учора описав усі події своєму керівництву в пояснювальній записці.
«Такий стан афекту був, що я навіть не запам'ятав, який джип. Пам'ятаю, що червоний номер. Одразу після інциденту брав телефони свідків. Вчора дзвонив обом: «Ви задню не дасте? Бо хлопці з прокуратури, принаймні так назвались». Кажуть: «факт побиття підтвердимо», - додав водій.
За словами очевидця, після бійки водій помив обличчя від крові, записав кілька телефонів свідків і через 5 хвилин повів автобус далі.