У Києві водія маршрутки побили до крові - інцидентом займеться міліція

Прокуратура Києва зобов’язала столичну міліцію перевірити обставини інциденту, що стався 18 вересня на зупинці громадського транспорту «Курській» у Солом’янському районі між водієм столичної маршрутки №302 та чоловіками, котрі їхали у позашляховику.

За результатами перевірки органами МВС буде прийнято рішення відповідно до закону, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

*** За інформацієюGazeta.ua, 18 вересня у Києві на очах у шокованих пасажирів люди з позашляховика "Тойота" побили водія маршрутки. Відеозапис бійки прислав у редакцію Gazeta.ua хтось із пасажирів.

«Їхав із Вишневого на Поділ. Зупинився на «Курській» висадити людей. Під'їжджає цей джип, стає, щоб я не виїхав. Пасажир каже: «Виходь з машини», - розповідає 39-річний водій маршрутки №302 Олександр. - Я сиджу, мовчу. Тоді виходить водій, до моїх дверей: «Ти мене підрізав. Виходь, виходь». Ну, я вийшов».

Водій маршрутки звинувачення не підтверджує, але визнає, що таке могло статися.

«Тягнучка все ж таки, між 9-ю і 10-ю годиною. Це місто. Слово за слово, він мене «послав», почав бити, підскочив другий. Я теж пробував, з двома тяжко було справитись. Вирвався якось від них, схопив з кабіни монтажку - хонка залізна, щоб колеса бортувати - одбив їм дзеркало. А як захищатися? Щоб прибили мене там? Один в машину тоді втік. Тоді давай мені погрожувати, зняли номер автобуса на телефон, сіли і поїхали», - повідомив чоловік.

Буквально через годину після випадку, за словами водія, подзвонили директору підприємства.

«І сьогодні він мені каже, що це з прокуратури серйозні люди. Які серйозні люди можуть серед білого дня таке робити? Питаю в нього їхні прізвища – «Не знаю, вони просто подзвонили». То це ж будь-хто може подзвонити і по телефону представитись ким завгодно», - зауважив чоловік.

Олександр розповів, що одразу ж учора описав усі події своєму керівництву в пояснювальній записці.

«Такий стан афекту був, що я навіть не запам'ятав, який джип. Пам'ятаю, що червоний номер. Одразу після інциденту брав телефони свідків. Вчора дзвонив обом: «Ви задню не дасте? Бо хлопці з прокуратури, принаймні так назвались». Кажуть: «факт побиття підтвердимо», - додав водій.

За словами очевидця, після бійки водій помив обличчя від крові, записав кілька телефонів свідків і через 5 хвилин повів автобус далі.