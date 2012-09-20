В опозиції заявляють про підготовку фальсифікацій на окрузі № 218 у Києві

У заяві, зокрема, говориться, що після 24.00 18 вересня ОВК в порушення статті 28 закону «Про вибори народних депутатів України» були прийняті і зареєстровано 24 подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.

Однак, відповідно до закону, строк подання суб'єктами виборчого процесу кандидатур до складу дільничних комісій закінчується не пізніше 24.00 18 вересня 2012.

Коментуючи свою заяву в ЦВК, Олег Басистий, зокрема, зазначив, що подібні порушення переслідують мету встановити кількісну перевагу «своїх людей» з боку одного з кандидатів у складі дільничних виборчих комісій для того, щоб надалі спробувати фальсифікувати результати виборів на користь даного кандидата.

Олег Басистий закликав ЦВК оперативно усунути дані порушення законодавства.

На підтвердження достовірності фактів, викладених у своїй заяві, Басистий пред'явив акт № 2 від 19. 09. 2012, складений ОВК і підписаний головою комісії. У ньому йдеться про те, що приблизно о 00 годині 05 хв. «невстановленою особою, яка перебувала в приміщенні ОВК, були відкриті вхідні двері в ОВК ... Внаслідок чого в приміщення ОВК зайшли уповноважені представники суб'єктів подання. Згідно журналу реєстрації документів подання 24-ох суб’єктів подань були зареєстровані окружною виборчою комісією після 24:00, тобто вже 19.09.2012 року».