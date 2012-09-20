У Броварах побилися народний депутат і підполковник міліції

Як повідомили УНІАН у прес-службі Об’єднаної опозиції «Батьківщина», інцидент трапився сьогодні вдень у місті Бровари Київської області під час зустрічі з мешканцями міста. До присутніх на вулиці біля парку Шевченка підійшли працівники міліції і почали виривати з рук символіку Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

У народного депутата також намагалися відібрати агітаційні матеріали. При цьому К.Бондарєву спробували заламати руки і завдали кілька ударів.

«Серед міліціонерів люди впізнали осіб, які були причетні до крадіжки агітаційних наметів «Батьківщини» у Броварах», - зауважили у прес-службі.

Після сутички, що тривала близько 20 хвилин, міліціонери відступили.

У даний час на площі перебуває велика кількість міліціонерів і бійців спецпідрозділу «Беркут».

Народний депутат має намір звернутися до Генеральної прокуратури з вимогою притягнути до відповідальності працівників міліції, які перевищили свої повноваження.

У той же час, відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області розповсюдив інформацію про те, що у Броварах народний депутат К.Бондарєв внаслідок конфлікту, що виник через встановлені намети партій «УДАР Віталія Кличка» та "Батьківщина", побив підполковника міліції, заступника начальника міського управління громадської безпеки.

За інформацією ВЗГ, «співробітники міліції намагалися скласти адміністративні протоколи за встановлення агітаційних наметів у невстановленому місці, коли до них під їхав автомобіль, з якого вийшов чоловік і, не представляючись, (пізніше з’ясувалося, що це народний депутат К.Бондарєв з фракції «БЮТ-Батьківщина») почав сварку з правоохоронцями, яка переросла у бійку».

"З підполковника депутат зірвав і кинув на землю погони, відібрав і розтоптав мобільний телефон. Зараз нашого співробітника госпіталізовано, збираються матеріали для подальшої передачі для прийняття рішення до прокуратури", - зазначили у ВЗГ.