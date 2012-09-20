Регіонали пояснили, що купили «щасливу сім'ю» у Росії

За словами керівника департаменту комунікації штабу Партії регіонів Ірини Міліневської, в Україні потрібної ілюстрації не знайшли, передає Українська правда.

"Сім'я зображена на білбрдах, не американці. Оскільки підходящої фотографії в українських фотобанках дизайнери не знайшли, фото було офіційно придбано в московському фотобанку "Лорі" – одному з найбільших на території пострадянського простору", - сказала вона.

Міліневська відзначила, що із цим банком "Партія регіонів співпрацює не перший рік".