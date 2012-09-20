Якби вибори президента відбулися наступної неділі (опитування СОЦИСу)

Якби вибори Президента України відбулися найближчої неділі, кандидатуру чинного Президента Віктора Януковича підтримали б 22,1% виборців, другу позицію посів би лідер Партії «Удар» Віталій Кличко, набравши 11,9%, а екс-прем’єр-міністр України, лідер Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зайняла б третє місце із 10,9%.

Такими є передані УНІАН результати вісімнадцятої хвилі моніторингового дослідження «Україна та українці», яке з 7 по 17 вересня Центр соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС» спільно з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Так, згідно з результатами дослідження, якби вибори Президента України відбулися найближчої неділі, перша п’ятірка виглядала б наступним чином: В.Янукович - 22,1%; В.Кличко - 11,9%; Ю.Тимошенко -10,9%; Петро Симоненко – 7,3%; Арсеній Яценюк – 5,3%. Водночас близько третини виборців заявили, що не знають за якого кандидата віддали б свій голос та чи взагалі прийшли б на вибори.

*** Дослідження проводилося методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів – квотна вибірка (за ознаками вік та стать). Загалом було опитано 2004 респондентів у віці від 18 років і старше, вибірка репрезентативна загалом для України за показниками віку, статі та розміру населеного пункту.