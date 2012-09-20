Завтра Турчинов і Яценюк зустрінуться з Президентом Польщі

Лідери опозиції зустрінуться з Броніславом Коморовським.

У п’ятницю, 21 вересня голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та керівник Центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов зустрінуться із президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським. Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Фронт Змін", зустріч розпочнеться о 8.30 за адресою: вул. Ярославів Вал, 12 (посольство Республіки Польща). По завершенню зустрічі, орієнтовно о 9.00, заплановано спілкування лідерів Об’єднаної опозиції з пресою.

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