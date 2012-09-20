Коморовський хоче зустрітися з опозицією

Про це УНІАН повідомила прес-служба глави Польської держави.

Згідно з повідомленням прес-служби, Б.Коморовський розпочав свій сьогоднішній візит в Україну покладанням квітів до Могили невідомого солдата та жертвам Голодомору 1932-1933 років.

Сьогодні, крім зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем та переговорів у розширеному складі, заплановані зустрічі з главою українського уряду Миколою Азаровим та головою Верховної Ради Володимиром Литвином, а також участь в заключній частині Економічного польсько-українського форуму.

У п'ятницю Б.Коморовський з В.Януковичем урочисто відкриють Польський військовий цвинтар у Биківні, де, за даними польських істориків, поховано близько 3,4 тисячі поляків - жертв радянського НКВС.

Завтра глава Польської держави, крім зустрічей з лідерами української опозиції, планує провести зустрічі з представниками польської діаспори у Києві та Вінниці, а також представниками місцевої влади.