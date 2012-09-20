У Держдумі РФ вважають, що Україні зі страху ввижається замах на незалежність

Україні не варто побоюватися за свою незалежність у разі вступу до Митного союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова Комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков сказав на прес-конференції у Москві.

«Україні потрібно подолати страхи, що ми робитимемо замах на її суверенітет. Я щось не пригадаю таких спроб. Принаймні, з 1998 року, коли ми підписали і ратифікували Великий договір між Україною і Росією про гарантування територіальної цілісності», - сказав О.Пушков.

На його думку, приєднання до МС «чисто економічно вигідно й Україні». Водночас, в Україні важливу роль відіграє політична складова – «існують побоювання, чи не потрапить країна під «п'яту» Росії», додав він.

Також політик зазначив, що із розмови з представником України в ПАСЕ він зрозумів, що Партія регіонів хоче знайти щось середнє між ЄС і МС, щоб користуватися перевагами обох організацій.

Окрім цього, О.Пушков заявив, що Росія зацікавлена в ринку України.

«Ми, природно, зацікавлені у приєднанні України до Митного союзу. Це розширення на 45 мільйонів осіб, які складають український ринок», - заявив О.Пушков.

Він зазначив, що ЄС оптимальними для себе вважає 450-480 мільйонів осіб. «Ось вони зараз вийшли на цю цифру», - сказав депутат. А ринок США, разом із Мексикою і Канадою, становить близько 600 мільйонів осіб, додав він.

«Тому нам теж треба розширюватися. І Україна виведе нас за 200-мільйонний рубіж: зараз у нас 175 мільйонів , а з Україною буде 220 мільйонів . Це велике розширення. Вигідно воно також і Казахстану, і Білорусі», - вважає О.Пушков.

Довідка УНІАН. На сьогодні до Митного союзу входять Росія, Білорусь і Казахстан.

У квітні п.р. голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко заявив, що створено дорожні карти з входження до Митного союзу Киргизії і Таджикистану.

У червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди про співпрацю України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1», але Росію це поки що не влаштовує.