У Комітеті ВР відзначають, що Єфремов «валить з хворої голови на здорову»

Голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор Швець спростовує заяву лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова про зволікання з розглядом у комітеті законопроекту про встановлення кримінальної відповідальності за наклеп.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві В.Швеця.

Голова комітету нагадав, що вчора в інтерв’ю «5-му каналу» О.Єфремов заявив, що головний комітет з підготовки до розгляду цього законопроекту, який очолює представник опозиції, зволікав з розглядом цього законопроекту у встановлені терміни. За словами О.Єфремова, у зв’язку з цим парламент змушений був дотриматись строків розгляду, передбачених Регламентом ВР, і саме через це 18 вересня депутати ухвалили законопроект у першому читанні.

В.Швець наголосив, що даний законопроект народний депутат від Партії регіонів Віталій Журавський вносив двічі - 19 липня і на заміну попереднього 12 вересня поточного року.

За словами голови комітету, розгляд першого законопроекту, що був внесений 19 липня, планувався на засіданні комітету 12 вересня. В.Швець наголосив, що, враховуючи висновок Головного науково-експертного управління, рекомендації міжнародної організації «Репортери без кордонів», інших громадських організацій, а також беручи до уваги те, що прийняття такого законопроекту призведе до порушення міжнародних зобов’язань України перед Радою Європи щодо дотримання стандартів свободи слова, підкомітет з питань кримінального та кримінально-процесуального законодавства Комітету запропонував Комітету на засіданні 12 вересня затвердити та внести подання до Верховної Ради України про відхилення цього законопроекту.

Водночас, додав В.Швець, 6 вересня В.Журавський відкликав цей законопроект, а 12 вересня, за декілька годин до засідання Комітету, подав до парламенту інший законопроект за цим же реєстраційним номером 11013.

“Згідно з законами «Про Регламент Верховної Ради» та «Про комітети Верховної Ради України», Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не мав жодних правових підстав розглядати 12.09.2012 року законопроект №11013 від 12.09.2012 року, оскільки він потребував нового висновку Головного науково-експертного управління, висновків п’яти комітетів парламенту, яким було надано доручення голови Верховної Ради України, та й відповідного опрацювання у Комітеті”, - сказав Д.Швець.

Він нагадав, що, відповідно до статей 93 та 108 Регламенту Верховної Ради України, кожен законопроект після його реєстрації не пізніше як у п’ятиденний строк направляється в головний комітет з підготовки і попереднього розгляду законопроекту.

За словами В.Швеця, законопроект, що внесений на заміну, був направлений головою Верховної Ради України для розгляду в Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 17 вересня 2012 року. Разом з тим, наголосив В.Швець, всупереч Регламенту ВР, без подання профільного Комітету та без висновку Головного науково-експертного управління 18 вересня цей законопроект був розглянутий парламентом.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Верховна Рада проголосувала у першому читанні за зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини. Згідно зі змінами, журналістів, а також інших громадян, що поширять інформацію, яку хтось розцінить як посягання на його честь і гідність, чекає покарання аж до обмеженням волі на строк від двох до п’яти років.