УДАР піймав окружком на фальсифікації жеребкування щодо ДВК (фото)

Про порушення закону під час жеребкування повідомив кандидат від «УДАРу» на 151 окрузі Тарас Кутовий.

Зокрема, в жеребкуванні взяли участь ті партії, які мають фракції у нинішній Верховній Раді і мали б автоматично включатися у комісії.

Після завершення процедури жеребкування та формування списків членів дільничних виборчих комісій представники опозиції попросили перевірити виготовлені жереби. В результаті з'ясувалось, що папірці з номерами провладних політичних сил були згорнуті в невеликі тугі жереби у формі квадрата, а опозиційних – у великі й продовгуваті.

Представники «УДАРу» заявляють про нелегітимність подібного жеребкування – адже воно перетворилося на фікцію, де просто витягували жеребок потрібної форми та розміру.

В «УДАРі» нагадують, що під час позачергових виборів до ВР у 2007 році процедура жеребкування виглядала по-іншому: конверти із вкладеними в них картками діставали з одного більшого за розміром конверта і поміщали у барабан, з якого після перемішування представники партій за черговістю діставали з барабана конверти з картками. ЦВК змінила цей порядок проведення жеребкування за 5 днів до засідання окружних виборчих комісій, всупереч рекомендаціям Венеціанської комісії.

В «УДАРі» заявляють, що порушення процедури жеребкування при формуванні ДВК мають системний і масовий характер, що по всій краіні.