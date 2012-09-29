Сенатор: США поки не планує вживати жорстких заходів щодо України

Про це тижневику «Дзеркало тижня. Україна» повідомив американський сенатор Річард Дурбін - автор схваленої Сенатом США резолюції щодо України.

За словами Р.Дурбіна, США уважно стежать за ситуацією в Україні і сподіваються, що питання про переслідування опозиції буде вирішено найближчим часом.

На запитання, чи можлива поява в конгресі США документа, що передбачає санкції проти української влади, в разі грубих порушень на прийдешніх парламентських виборах, Р.Дурбін відповів: «Між двома дружніми демократичними державами завжди існують якісь протиріччя. Ця резолюція відображає точку зору Сенату стосовно того, що Юлія Тимошенко є політв’язнем, а також його бажання бачити в Україні майбутні парламентські вибори чесними й відкритими».

Політик нагадав, що раніше Сенат уже приймав документи обов'язкового, а не рекомендаційного, як резолюція, характеру. «Нині ще зарано говорити про те, якими можуть бути подальші дії уряду США, але поки що він уважно відстежує ситуацію в Україні і сподівається, що питання про політичне ув’язнення Тимошенко буде справедливо вирішене вже в найближчому майбутньому», - зазначив він.

Як нагадує видання, у 2004 році американські законодавці мали намір прийняти так званий «Акт про українську демократію і чесні вибори-2004 р.», автором якого був конгресмен Дана Рорабахер. Документ мав силу закону і передбачав серйозні санкції щодо України та її посадових осіб: відмова у видачі віз, конфіскація майна, придбаного незаконним шляхом, блокування банківських кредитів або фінансової допомоги від США чи міжнародних урядових організацій.

«Акт про українську демократію» не був прийнятий через події помаранчевої революції.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Сенат США схвалив резолюцію щодо України. Сенат звернувся до уряду США з вимогою ввести персональні санкції до людей, причетних до політичних репресій в Україні.

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