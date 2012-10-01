Під ВР протестують проти «наклепу»

Під стінами парламенту відбувається мітинг проти криміналізації наклепу.

Демонстранти вимагатимуть від керівників парламентських комітетів і фракцій вже 2 жовтня внести до порядку денного питання про відкликання відповідного законопроекту, пише Радіо Свобода.

18 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за наклеп із покаранням до п'яти років ув'язнення.

25 вересня автор закону регіонал Віталій Журавський заявив про відкликання документа. Водночас за регламентом зробити це може тільки Верховна Рада, якщо за це проголосує більшість депутатів.