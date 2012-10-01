Єфремов божиться, що ПР завтра проголосує за скасування «наклепу»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він сказав після засідання фракції ПР.

«Фракція Партії регіонів прийняла рішення завтра проголосувати за постанову №11255, якою знімається з розгляду так званий законопроект про наклеп, проголосований у першому читанні», - сказав О.Єфремов.

Він не виключив, що питання про наведення порядку в сегменті відповідальності за посягання на честь, гідність і ділову репутацію людини порушуватиметься в майбутньому. Але, за словами депутата, на роботі журналістів це не позначиться.

«Ми з розумінням і пошаною ставимося до роботи журналістів. Навести порядок у державі, обмежуючи права журналістів, неможливо», - наголосив О.Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент прийняв у першому читанні проект закону, яким передбачається запровадити кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від ПР Віталієм Журавським.

Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ і депутатів Європарламенту, а також ряд протестів з боку журналістської спільноти.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення в першому читанні законопроекту про криміналізацію наклепу.

Сьогодні біля Верховної Ради України проходила акція журналістів і політиків проти ухвалення закону про посилення відповідальності за поширення наклепу.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин сьогодні висловив думку, що завтра парламент скасує своє рішення про ухвалення в першому читанні законопроекту про запровадження кримінальної відповідальності за поширення наклепу.