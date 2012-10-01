Єфремов про наклеп: А якщо вас обмовили, а ви не витримали і померли

Фракція Партії регіонів схиляється до скасування законопроекту про введення кримінальної відповідальності за розповсюдження наклепу, але остаточне рішення ухвалить сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив сьогодні під час брифінгу.

Він нагадав, що Президент України Віктор Янукович заявив про недоцільність ухвалення цього закону.

«Сьогодні наша фракція буде визначатися щодо цього законопроекту, але я думаю, що, враховуючи думку Президента щодо безперспективності цього законопроекту, ми підтримаємо пропозицію про те, що його потрібно зняти з розгляду», - сказав голова фракції ПР.

На тему: Нардепи рвуться розібратися з «наклепом» завтра

При цьому О.Єфремов зауважив, що особисто він підтримує введення кримінальної відповідальності за розповсюдження наклепу.

«Якщо я голосував у першому читанні, то якщо в подальшому буде можливість голосувати за цей законопроект, я буду за нього голосувати, я це відкрито говорю», - сказав він.

О.Єфремов зауважив, що у понад 70% європейських країн передбачена відповідальність за наклеп.

Крім того, переконаний лідер фракції ПР, законопроект, який був ухвалений в першому читанні, стосується не тільки журналістів.

«Треба читати, що написано. Там написано, що відповідальність наступає в разі, якщо наклеп призвів до тяжких наслідків. А що таке тяжкі наслідки? Це, наприклад, на вас навели наклеп, а ви не витримали і померли», - сказав він, додавши, що саме в такому разі людину можна притягнути до кримінальної відповідальності за наклеп.

О.Єфремов наголосив, що Президент України вже дав чітко зрозуміти, що в такому вигляді заветує закон.

«Тому я підтримаю те, щоб цей законопроект зупинити, якщо буде воля парламенту, то можливо направити його як проект до Венеціанської комісії», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент ухвалив у першому читанні проект закону, яким передбачається запровадити кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від ПР Віталієм Журавським.

Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ та депутатів Європарламенту, а також низку протестів з боку журналістської спільноти.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в першому читанні законопроекту щодо криміналізації наклепу.

Того ж дня у Нью-Йорку Президент України В.Янукович називав помилкою автора внесення на розгляд парламенту законопроекту про запровадження кримінальної відповідальності за наклеп. За словами В.Януковича, автор законопроекту, почувши думку Президента, своїх однопартійців, прийняв рішення відкликати закон.