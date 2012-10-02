ЗМІ: У Кернеса накрутили до 25% на закуплених планшетах

Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».

Придбано обладнання для зв’язку за допомогою Wi-Fi, у тому числі точки доступу, комутатори, антени контролери, пишуть Наші Гроші.

Найбільше - 105 - придбано планшетних комп’ютерів Apple iPad 2 по 7 141 грн./од. Жодних вимог до ліцензійного програмного забезпечення в конкурсній документації немає.

Проте, придбати Apple iPad 2 з такими характеристиками можна значно дешевше. Інтернет-магазини продають такі планшети у ціновому діапазоні від 3,8 до 4,5 тис грн., що з врахуванням 20% ПДВ дає максимальну ціну 5,5 тис грн. "А це на чверть дешевше від закупівельної ціни Харківської міськради", - пише видання.

Основним власником ПрАТ «Інформаційні Комп’ютерні Системи» є Олександр Кардаков.