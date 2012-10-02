Янукович сьогодні зустрінеться з турецьким міністром і генсеком ОБСЄ

Сьогодні о 12.00 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з міністром закордонних справ Турецької Республіки Ахметом Давутоглу і генеральним секретарем Організації з безпеки та співробітництва в Європі Ламберто Дзанньєром.

Як повідомили УНІАН у прес-службві Президента, зустріч відбудеться в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).

Представники ЗМІ запрошуються на 11.15.