Янукович сьогодні зустрінеться з турецьким міністром і генсеком ОБСЄ
09:55, 02 жовтня 2012Політика
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У вівторок Янукович проведе зустріч з міністром закордонних справ Туреччини і генсеком ОБСЄ.
Віктор Янукович зустрічає високих гостей
Сьогодні о 12.00 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з міністром закордонних справ Турецької Республіки Ахметом Давутоглу і генеральним секретарем Організації з безпеки та співробітництва в Європі Ламберто Дзанньєром.
Як повідомили УНІАН у прес-службві Президента, зустріч відбудеться в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).
Представники ЗМІ запрошуються на 11.15.
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