Німецькі лікарі перенесли візит до Тимошенко

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердив член міжнародної медичної комісії, директор Інституту патології хребта і суглобів ім. М.Ситенка Микола Корж.

«Наскільки я знаю, але це може буди не дуже достовірна інформація, вона (Аннет Райсхауер – УНІАН) мала прилетіти сьогодні о 14:00, але вчора в кінці дня вони (німецькі спеціалісти – УНІАН) попросили відмінити візит. Вирішується питання, хто повинен прилетіти. Перенесли візит на більш пізній час», - сказав М.Корж.

Він зазначив, що на цей час не володіє інформацією про те, коли саме планується приліт німецьких лікарів Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, вчора українські медики анонсували приїзд до Харкова німецьких лікарів Ю.Тимошенко. «Я уповноважений поінформувати засоби масової інформації про те, що завтра очікується приїзд німецьких лікарів. Швидше за все, це буде лікар Аннет (Аннет Райсхауер – УНІАН), яка буде здійснювати плановий виїзд до пацієнтки, до Тимошенко Юлії Володимирівни», - сказав М.Корж.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем’єр відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення стану здоров’я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні «Укрзалізниці» в Харкові. За цей час її лікарями були спеціалісти берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс та Аннет Райсхауер.