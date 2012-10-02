Забіяка-бютівець продовжує публічно з'ясовувати стосунки з Омельченком
10:51, 02 жовтня 2012Політика
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Народний депутат від партії «БЮТ-Батьківщина» Руслан Богдан продовжує публічно з’ясовувати стосунки в парламенті з позафракційним народним депутатом Григорієм Омельченком за так званий педофільний скандал.
Руслан Богдан "креативить"
Зокрема, сьогодні Р.Богдан вивісив у ложі для помічників депутатів плакат, який виглядає таким чином: «Г.ОмельчеНкО – поверни зірку Героя отриману за наклеп».
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Як повідомляв УНІАН, минулого пленарного тижня сталася невелика сутичка між депутатами Р.Богданом і Г.Омельченком через цю ж причину.
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