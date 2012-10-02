Забіяка-бютівець продовжує публічно з'ясовувати стосунки з Омельченком

Зокрема, сьогодні Р.Богдан вивісив у ложі для помічників депутатів плакат, який виглядає таким чином: «Г.ОмельчеНкО – поверни зірку Героя отриману за наклеп».

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Як повідомляв УНІАН, минулого пленарного тижня сталася невелика сутичка між депутатами Р.Богданом і Г.Омельченком через цю ж причину.