Генсек Ради Європи радий, що Україна позбулася закону про "наклеп"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

“Я вітаю рішення про відкликання проекту закону щодо криміналізації наклепу Верховною Радою України. Наклеп викликає обґрунтовану стурбованість, однак кримінальні санкції – неправильна відповідь”, - заявив Генеральний секретар Ради Європи.

Т.Ягланд закликав українську владу до діалогу з медіа-організаціями та політичними силами з тим, щоб знайти цивільні засоби, які б надавали адекватний захист проти наклепу без “невиправданого втручання в свободу висловлювання”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 жовтня, Верховна Рада України відкликала проект закону, який передбачав відновлення кримінальної відповідальності за наклеп до 5 років обмеження волі.

За це рішення проголосували 349 депутатів парламенту.

Український парламент схвалив проект закону про криміналізацію наклепу 18 вересня, однак вирішив відмовитися від цього рішення після негативної реакції європейських та світових демократій.