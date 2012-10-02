Опозиція в Грузії лідирує після підрахунку 10% бюлетенів
Опозиційна коаліція "Грузинська мрія" набирає 57,13% голосів виборців за пропорційною системою на виборах до парламенту Грузії після обробки 9,9% протоколів.
У президентського Єдиного національного руху - 38,14%.
У Християнсько-демократичного руху - 1,94%, у Лейбористської партії - 1,26%.
Підраховані дані з 373 дільниць з 3766.
З 150 депутатів 77 будуть обрані за пропорційною системою, тобто за партійними списками, ще 73 пройдуть по одномандатних округах. "Партійні" місця при 5-відсотковому бар'єрі виборюють два виборчі блоки і 14 партій.
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"Грузинська мрія" на даний момент виграє вибори по 26 одномандатних округах,
"ЄНР" - по 25.
Інформації по 22 округах поки немає. По ряду округів розрив між кандидатами мінімальний, як свідчать онлайн-дані на сайті Центрвиборчкому.