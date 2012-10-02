Опозиція в Грузії лідирує після підрахунку 10% бюлетенів

У президентського Єдиного національного руху - 38,14%.

У Християнсько-демократичного руху - 1,94%, у Лейбористської партії - 1,26%.

Підраховані дані з 373 дільниць з 3766.

З 150 депутатів 77 будуть обрані за пропорційною системою, тобто за партійними списками, ще 73 пройдуть по одномандатних округах. "Партійні" місця при 5-відсотковому бар'єрі виборюють два виборчі блоки і 14 партій.

На цю тему: Медведєв назвав Саакашвілі «порожнім місцем» і чекає, коли той стане історією

"Грузинська мрія" на даний момент виграє вибори по 26 одномандатних округах,

"ЄНР" - по 25.

Інформації по 22 округах поки немає. По ряду округів розрив між кандидатами мінімальний, як свідчать онлайн-дані на сайті Центрвиборчкому.