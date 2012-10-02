Єврокомісія: Новини з Києва про скасування «наклепу» зняли нашу стурбованість

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив речник комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Петер Стано.

“Новини з Києва про рішення українського парламенту не продовжувати подальший розгляд проекту закону про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу з метою криміналізації наклепу, зняли нашу стурбованість щодо цього проекту закону”, - сказав він.

Разом з тим П.Стано зазначив, що Єврокомісія уважно стежить за цим питанням разом з експертами Ради Європи та ОБСЄ, а також з українськими журналістами.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент ухвалив у першому читанні проект закону, яким передбачалося ввести кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від ПР Віталієм Журавським.

Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ і депутатів Європарламенту, а також низку протестів з боку журналістського співтовариства.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про відміну рішення Верховної Ради про ухвалення в першому читанні законопроекту про криміналізацію наклепу.

Сьогодні, 2 жовтня, Верховна Рада України скасувала своє рішення про ухвалення в першому читанні проекту закону «Про внесення змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексу України про посилення відповідальності за посягання на честь, гідність і ділову репутацію людини». “За” таке рішення проголосували 349 із 380 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.

Коментуючи це рішення, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань регламенту і депутатської етики Сергій Сас сказав, що сьогоднішнім голосуванням за нібито скасування законопроекту про наклеп провладна більшість та керівництво ВР ввели в оману не тільки народних депутатів, журналістів, а й все українське суспільство.

За його словами, законопроект про наклеп не скасовано, він продовжує знаходитись в базі законопроектів та у будь-який момент може бути ухвалений.