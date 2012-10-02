Литвин думає, що у парламент пройдуть максимум п'ять партій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

«Реальні шанси пройти мають 4, максимум 5 політичних партій. Будемо сподіватись, що на цьому фоні відбудеться певний процес політичного структурування суспільства і відмирання політичних партій, які, за великим рахунком, є метеликами, інколи з яскравими епатажними вождями», - сказав він.

За словами В.Литвина, парламентські вибори відзначаються надзвичайною напруженістю і конкурентністю.

За його словами, конкуренція на депутатський мандат у мажоритарному окрузі становить в середньому по країні 15 кандидатів, але є приклади, коли кандидатів 40 і більше осіб.

В.Литвин парадоксом нинішньої виборчої кампанії назвав її млявий перебіг на місцевому рівні.

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Він спрогнозував, що 2012 рік завершиться для України напруженою атмосферою через парламентські вибори. Зокрема, за його словами, відбувається залякування людей майбутнім.

«У вівторок, коли у Верховній Раді розпочинається пленарне засідання, відбувається 30-хвилинка гніву і настроїв катастрофізму», - сказав він.

На його переконання, відбувається «процес загального обнуління політичного капіталу й у зв’язку з цим намагання його якомога швидше конвертувати для того, щоб захопити настрої людей, особливо з урахуванням того, що на сьогодні до 40% людей ще не визначилися, за яку політичну партію вони будуть голосувати».

За словами В.Литвина, спостерігається робота на внутрішній розкол країни.

«За таких обставин, які у нас відбуваються у політичному процесі, не слід виключати появу нової політичної сили або особи, до якої буде звернуто погляди», - сказав він.