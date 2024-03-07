Михайло Подоляк зазначив, що допомога Україні - це інвестиція Заходу у свою безпеку і майбутнє.

Україна воює не проти Російської Федерації, а проти союзу РФ, Північної Кореї та Ірану. Заходу треба донести, що якщо вони не хочуть вступати у війну, то мають забезпечити Київ усім необхідним для вирішення цих проблем.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що 2024 рік буде визначальним.

"Буде зрозуміло, яка економіка з одного боку, а яка - з іншого. Якими силами володіють сторони. І тут важливо підкреслити, що це не війна Росії проти України, ні в якому разі. Україна веде війну проти потрійного альянсу - РФ, Іран і КНДР. Білорусь винесемо окремо, хоча ця країна надала полігони, ресурси і техніку для агресії проти України. І тим не менше - проти всіх трьох зазначених країн запроваджено санкції, кожна з них сприймається як репресивний і ескалаційний режим. І зараз Україні самотужки пропонують вирішити одразу три глобальні проблеми, які десятиліттями не вирішувалися. Але ключовий момент - вирішувати цю проблему нам пропонують безресурсно", - заявив радник глави ОПУ в інтерв'ю виданню "Телеграф".

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За його словами, саме це одна з найфатальніших помилок західної демократії.

"Зараз нам потрібно донести до Заходу прості та зрозумілі меседжі: "Ми розуміємо, що ви не хочете воювати безпосередньо. Так, ви маєте право боятися. Але це війна іншого порядку - війна трьох агресивних країн, які намагаються остаточно зламати глобальний порядок". І такий шанс у цього альянсу є", - вважає Подоляк.

Водночас він зазначив, що передача ресурсів Україні у 2024 році в кількості, яка буде паритетною російським, іранським і північнокорейським ресурсам, - для світового співтовариства інвестиція в себе, у свою безпеку.

"Парадигма змінилася - замість "Ми допомагаємо Україні" має бути "Ми допомагаємо собі і вкладаємо ресурси у власні гарантії безпеки". Він (цей процес - УНІАН) іде швидше, ніж міг би, але так - для нас це все одно повільно", - заявив представник Офісу президента.

Обнулення Росії

У розрізі цього питання він згадав про парадоксальну ситуацію в Штатах, де досі не можуть вирішити питання з допомогою для України. Вашингтон виділив на військовий бюджет цього року близько 900 мільярдів, з яких для України передбачено лише 61 мільярд доларів, з яких 47 мільярдів залишаться в американському воєнпромі.

"Тобто наші партнери можуть у реальних бойових умовах апгрейднути своє озброєння і показати його всьому світу. Вдале використання дає змогу рекламувати своїх виробників - наприклад, 2023 року прибутковість воєнпрому США на глобальному ринку зросла на 56%. І при цьому російська зброя поступово йде з ринків, вивільняється більше простору для конкуренції", - пояснив Подоляк.

Також він зазначив, що через нинішню ситуацію відбувається обнулення ключового опонента Штатів - Російської Федерації, а саме її армії, ВПК, відбувається перерозподіл на ринку зброї тощо.

"Це ключове завдання і для його виконання ви маєте витратити 7% військового бюджету, який загалом і має витрачатися на ці потреби. Знову ж таки, ви вкладаєте ці 7% у себе, у свою безпеку і у свою репутацію. Доводите, що ви - глобальний лідер, що ви одноосібно прописуєте правила, і порушники цих правил будуть покарані. Незалежно від того, хто вирішив вийти за рамки цих правил. Абсурдно навіть обговорювати, але навіть зволікання ухвалення рішення про виділення цих 7% вже псує репутацію США. Тоді виникає питання - як можна бути глобальним лідером і в момент ключової кризи ви кажете - "Ні, для нас це дорого"?", - підсумував радник глави ОПУ.

Проблеми з допомогою США - останні новини

Питання з допомогою Києву від Вашингтона тягнеться ще з минулого року. На початку поточного року Сенат США все ж ухвалив законопроєкт про виділення 60 мільярдів доларів Україні, але спікер Майк Джонсон не виніс його на голосування в Палаті представників. Спікери парламентів 23 країн і глава Європарламенту Роберта Метсола звернулися до нього із закликом винести документ на розгляд.

Зі свого боку Джонсон заявив, що питання надання допомоги Україні розглядатимуть після того, як буде продовжено фінансування американського уряду.

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