Янукович упевнений, що процес підписання ЗВТ з ЄС не припиняється
12:27, 03 жовтня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович заявляє, що процес підписання Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом не припиняється.
Янукович каже, що ми робимо це не для когось, а для себе
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з учасниками Одинадцятої наради керівників закордонних дипломатичних установ України.
В.Янукович наголосив, що на черзі - "інші політичні кроки", пов'язані з цією угодою.
За його словами, також важливим є приведення українського законодавства до європейських стандартів, що наближатиме Україну до Європи.
"І ми це робимо не для когось, а для себе", - запевнив В.Янукович.
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