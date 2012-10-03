Янукович упевнений, що процес підписання ЗВТ з ЄС не припиняється

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з учасниками Одинадцятої наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

В.Янукович наголосив, що на черзі - "інші політичні кроки", пов'язані з цією угодою.

За його словами, також важливим є приведення українського законодавства до європейських стандартів, що наближатиме Україну до Європи.

"І ми це робимо не для когось, а для себе", - запевнив В.Янукович.