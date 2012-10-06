Тігіпко підрахував місця регіоналів у наступному парламенті
Віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики, заступник голови Партії регіонів Сергій Тігіпко впевнений, що ПР переможе на виборах і зможе сформувати більшість у Верховній Раді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні ввечері в прямому ефірі Севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії.
За розрахунками С.Тігіпка, Партія регіонів на парламентських виборах за списком набере мінімум 30%, по «мажоритарці» - 70% місць.
«Сьогодні ми лідируємо з відривом у 7%. Це останні прогнози, я бачив їх два дні тому. 7% - це хороша цифра. Мінімум, який ми одержимо, я думаю, це 30% за списками. Останнім часом ми одержали хорошу динаміку, можливо, й більше. По «мажоритарці» ми розраховуємо на близько 70% місць», - сказав він.
С.Тігіпко зазначив, що нинішня тенденція свідчить про наявність усіх шансів на створення Партією регіонів більшості у ВР.
«Ми можемо й самі сформувати більшість. При цьому будемо раді, якщо зможемо розвинути – під програму наших дій – коаліцію», - сказав він.