Тігіпко підрахував місця регіоналів у наступному парламенті

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні ввечері в прямому ефірі Севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії.

За розрахунками С.Тігіпка, Партія регіонів на парламентських виборах за списком набере мінімум 30%, по «мажоритарці» - 70% місць.

«Сьогодні ми лідируємо з відривом у 7%. Це останні прогнози, я бачив їх два дні тому. 7% - це хороша цифра. Мінімум, який ми одержимо, я думаю, це 30% за списками. Останнім часом ми одержали хорошу динаміку, можливо, й більше. По «мажоритарці» ми розраховуємо на близько 70% місць», - сказав він.

С.Тігіпко зазначив, що нинішня тенденція свідчить про наявність усіх шансів на створення Партією регіонів більшості у ВР.

«Ми можемо й самі сформувати більшість. При цьому будемо раді, якщо зможемо розвинути – під програму наших дій – коаліцію», - сказав він.