Тюремники кажуть, що здоров'я дозволяє Луценку сидіти у в'язниці

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Таке дообстеження в плановому порядку було рекомендовано комісією лікарів, які відвідали Ю.Луценка у Менській виправній колонії Чернігівської області (№ 91) 2 жовтня.

На сьогодні стан здоров’я Ю.Луценка оцінюється як задовільний. Він перебуває під постійним наглядом медперсоналу виправної колонії.

Окремо ДПтС повідомляє, що відповідно до висновків лікарів у керівництва колонії немає жодних юридичних та медичних підстав для направлення матеріалів у суд з метою розгляду питання про звільнення Ю.Луценка від відбування покарання за станом здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня партія «Народна самооборона» оприлюднила висновок лікарів щодо стану здоров’я Ю.Луценка і заявила, що його не лікують.

Згідно з інформацією партії, ввечері 4 жовтня Ю.Луценко отримав на руки консультативний висновок фахівців Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА щодо стану здоров’я.

У «Народній самообороні» нагадують, що лікарі приїхали до колонії разом з Омбудсменом Валерією Лутковською, яка висловила занепокоєння з приводу інформації про погіршення самопочуття Ю.Луценка. До складу комісії входили провідні спеціалісти з терапії, неврології, гастроентерології та кардіології.

Після огляду спеціалістами було рекомендовано, окрім медикаментозного лікування, пройти дообстеження у плановому порядку.