Експерти порівняли витрати кандидатів з їх бюджетами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявила координатор виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, це видно на прикладі моніторингу фінансових витрат кандидатів у народні депутати в трьох виборчих округах (№222 в Києві, №73 – в Закарпатській області та №42 – в Донецьку), проведеного експертами громадської ініціативи “Звідки?”.

Так, за її словами, експерти дійшли висновку, що в окрузі №222 (м. Київ) проводить кампанію «по кишені» лише Дмитро Андрієвський (ВО «Батьківщина») та Максим Луцький (Партія регіонів). При цьому витрати кандидата від партії «УДАР» Рени Назарової як мінімум в 4 рази перевищують її прибутки за минулий рік. В той же час спостерігачам не відома інформація щодо публічного збору коштів кандидатами від громадян.

О.Айвазовська зауважила, в окрузі №42 (м. Донецьк) витрати кандидата Тетяни Бахтєєвої, яка проводить найбільш активну та фінансово затратну кампанію в окрузі, вже вдвічі перевищили задекларований нею прибуток за 2011 рік. А її конкуренти, наприклад, Вольга Шейко («УДАР»), яка задекларувала дохід на рівні 550 000 грн, витрачає неспівмірно малі суми на виборчу кампанію. Аналогічна ситуація і з іншими опонентами потенційного переможця виборів в окрузі.

При цьому, додала вона, в окрузі №73 (Закарпатська область, Виноградівський район) обоє найбільш активних кандидатів: Іван Балога («Єдиний центр») та Іван Бушко (Партія регіонів), – вже витратили на кампанію у 2-3 рази більше, ніж заробили за попередній рік. “Звісно, одним з джерел наповнення виборчих фондів може бути і політична сила, яка висунула кандидата, чи виборці. Втім, фінансування партій є не менш непрозорим фактором кампанії, а культури мобілізації громадян та залучення їх пожертв на фінансування виборів окремо взятого кандидата чи партії поки в Україні не сформовано”, - сказала О.Айвазовська.

Крім того, згідно з висновками експертів, найбільш фінансово затратним кандидатом у 3-х обраних округах виявися І.Балога, партія «Єдиний центр» (Закарпатська область, центр – місто Виноградів, округ №73). При цьому найбільш активним кандидатом, який використовує чисельні агітаційні інструменти, є Т.Бахтєєва, Партія регіонів (місто Донецьк, центр – Ворошиловський район, округ №42), а найбільш конкурентним округом щодо фінансової активності основних кандидатів став 222-й, в якому балотуються М.Луцький (Партія регіонів) та Д.Андрієвський (ВО «Батьківщина»).

Результати свідчать, що загальні витрати кандидата Т.Бахтєєвої за статтею «публічні заходи» склали 78 190,9 грн. При цьому в її окрузі зафіксовано 135 одиниць зовнішньої реклами (усіх розмірів), серед яких переважає рекламна площа з агітацією від кандидата Т.Бахтєєвої – 134 одиниці, і лише 1 банер (розмір – між малим та середнім) розміщений біля агітаційного намету кандидата Вадима Юрчака (ВО «Батьківщина»).

Загальні витрати кандидата Т.Бахтєєвої за статтею «рекламні щити та банери» склали 84 7895 грн, в той час як опозиційного кандидата В.Юрчака – 135 грн.

Що стосується друкованої агітаційної продукції, то від імені Т.Бахтєєвої розповсюджувалися 30 тис. буклетів та така ж кількість плакатів, в той час як від іншого кандидата за цим же округом В.Шейко (партія «УДАР») - 55 тис. листівок; а від кандидата В.Юрчака (ВО «Батьківщина») - 10 тис. листівок.

Загальні витрати Т.Бахтєєвої за статтю «агітаційна друкована продукція» склали 7 620 грн.; В.Шейко - 4 650 грн. та В.Юрчака - 650 грн.

Що стосується виборчого округу №73, то кандидат від “Єдиного центру” І.Балога виділив по 20 000 грн на 26 церков Виноградівського району, а Веряцькому благочинному отцю Михаїлу Тегза було виділено 80 000 грн на будівництво куполу Веряцького храму. У всіх церквах під час богослужіння священики озвучували інформацію про суму пожертвування та від кого ці кошти надані.

За підрахунками спостерігачів, орієнтовна сума затрат кандидата І.Балоги складає 600 000 грн. Крім того, в низці населених пунктах депутати районної ради від «Єдиного центру» роздавали по 100 грн виборцям, які пред’являли паспорти та обіцяли голосувати за І.Балогу, і при цьому дані фіксувалися у відомість. Також від імені І.Балоги встановлені вікна та двері в низці навчальних закладів округу.

При цьому витрати опонента І.Балоги — Івана Бушка (Партія регіонів) по орієнтовних підрахунках на «агітаційні передвиборчі заходи» склала 530 000 грн.

Разом з тим І.Бушко також виділив по 10 000 грн на 29 церков Виноградівського району, а Виноградівському благочинному отцю Михаїлу Бідзіля було виділено 140 000 грн. на будівництво паркану Святотроїцького собору м. Виноградів.

В той же час загальні витрати кандидата І.Балоги за статтею «агітаційні заходи» склали 48 500 грн; І. Бушка - 50 250 грн, а кандидата від опозиції Іштвана Петрушки - 900 грн.

Дані моніторингу свідчать, що в окрузі зафіксовано 20 рекламних носіїв – усі від кандидата І.Бушка (Партія регіонів). Більшість – біл-борди різних розмірів.

Що стосується агітаційної продукції, то на неї І.Балога витратив 9 750 грн; І.Бушко - 9 500 грн.

Що стосується виборчого округу №222 (місто Київ), то, за даними моніторингу, на рекламні щити та банери кандидат Д.Андрієвський (ВО “Батьківщина”) витратив 198 880 грн; М.Луцький (Партія регіонів) - 232 330 грн та Р.Назарова («УДАР») - 218 490 грн.

Витрати Д.Андрієвського на агітаційну друковану продукцію склали 73281 грн; М.Луцького - 5746 грн, а на фінансування агітаційних наметів Д.Андрієвський витратив 14 400грн., а М.Луцький 4050 грн.

В свою чергу голова комітету “Рівність можливостей” Олександр Чекмишев зауважив, що за підрахунками, загальна вартість реклами суб'єктів моніторингу в друкованих ЗМІ Донецька, Ужгорода та Києва складає 67 170, 62 грн, а вартість реклами з урахуванням коефіцієнта “політичної джинси” - 80604, 624 грн. Щодо телебачення, то, за словами О.Чекмишева, загальна вартість реклами на телебаченні становить 1 448 380, 80 грн, з урахуванням коефіцієнта “політичної джинси” - 1738056, 96 грн.