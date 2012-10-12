Кварцяний передумав іти в Раду

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК на підставі власної заяви кандидата про відмову балотуватися.

Таким чином, подальшу боротьбу в окрузі № 22 продовжують 12 з 14 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі народний депутат, самовисуванець Ігор Палиця.

Крім того, ЦВК скасувала реєстрацію трьох самовисуванців - Миколи Вашкевича, Ігоря Дроздика та Григорія Супрунюка, які балотувалися в одномандатному виборчому окрузі № 23 (смт Маневичі, Волинська область).

Подальшу боротьбу за депутатський мандат у цьому окрузі продовжують 10 із 14 зареєстрованих раніше кандидатів у депутати, у тому числі самовисуванець, голова спостережної ради ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" Ігор Єремеєв та висуванець Партії регіонів Дмитро Кононенко.

Згідно з рішенням ЦВК, відповідні зміни будуть внесені до виборчих бюлетенів у цьому окрузі.

Станом на 12 жовтня з виборчої кампанії вибули 248 кандидатів у депутати, у тому числі 2 – за рішенням суду, 244 – за власною заявою про відмову балотуватися до Верховної Ради України та 1 – у зв’язку зі смертю. Свою боротьбу за депутатський мандат у 225 одномандатних виборчих округах продовжують 2 884 кандидатів.

Згідно з законодавством, кандидат у народні депутати може звернутися до ЦВК із заявою про відмову балотуватися не пізніше 15 жовтня.