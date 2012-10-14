У Харкові попри заборону вшанували Покрову, козаків і УПА (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, в центрі міста поблизу пам’ятникаТарасові Шевченку пройшов мітинг, у якому взяли участь кількасот осіб, у тому числі й представників різних українських громадських та політичних організацій.

За словами організаторів, протягом дня у неділю, 14 жовтня, планувалася традиційна хода центром міста від площі Конституції до Молодіжного парку, де біля пам’ятного знаку воякам УПА мав відбутися мітинг з нагоди 70-річчя Української повстанської армії.

Як повідомив депутат Харківської облради Анатолій Сергієнко (фракція «Батьківщина»), напередодні Харківський окружний адміністративний суд за позовом Харківської міської ради заборонив проведення цих акцій. За його словами, «підстави некоректні – для забезпечення порядку та уникнення можливих сутичок у місті». Депутат зазначив, що у Харкові «цього дня вже 20 років проводять заходи до роковин УПА і відзначають козацьке свято і, за невеликим винятком, нічого не траплялося». Хоча, за його словами, «сьогодні містом роз’їжджає автобус з людьми прикметної статури – це, мабуть, і є ті самі наші «опоненти».

Водночас, у Харкові відбулася заходи за іншим сценарієм: у першій половині дня активісти зібралися біля пам’ятника Т.Шевченку і колоною рушили до Молодіжного парку. Опівдні тут відбулася панахида за воїнами УПА, яку провели священики Української православної церкви Київського патріархату і короткий спонтанний мітинг. Його учасники поклали квіти до каменя УПА і подякували міліції за забезпечення порядку.