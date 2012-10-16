ЗМІ: Між Молдовою і Україною розгорається нова торговельна суперечка

Про це пише "Комерсант-Україна".

У розпорядженні видання опинилася копія листа віце-прем'єра-міністра економіки Молдови Валерія Лазера міністру економічного розвитку і торгівлі України Петру Порошенку від 13 вересня. У цьому документі Кишинів висловив стурбованість тим, що виробники коньяку в Україні з 1 квітня 2013 року зобов'язані використовувати не менше 25% місцевого коньячного спирту.

У листі наголошується, що така норма може призвести до "істотного зменшення поставок коньячного спирту за раніше укладеними довгостроковими контрактами між молдавськими та українськими компаніями, що спричинить за собою значні збитки підприємств, скорочення виробництва та робочих місць".Мова йде про суттєві обсяги експортної виручки Молдавії. У 2011 році молдавський імпорт спиртів і дистилятів з винограду в Україну склав $ 10,2 млн.

Така норма, на думку молдавської сторони, суперечить п. 1, 4 і 5 статті III генеральної угоди про тарифи і торгівлю СОТ, а також з підпунктом "а" п. 1 ілюстративного переліку, який є додатком до угоди про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи. У посольстві Молдови в Україні підтвердили ведення відповідних переговорів між урядами двох країн.

"Зараз між нашими державами ведуться активні консультації, і ми сподіваємося, що цю проблему вдасться вирішити без звернення до органів СОТ", - пояснила радник посольства з економічних питань Дарина Занога. Коментарі українського Мінекономрозвитку вчора отримати не вдалося.

Цікаво, що проти даної норми виступають і молоді компанії в Україні, які не встигли накопичити великий обсяг витриманих спиртів і вимушені закуповувати їх за кордоном, відзначають учасники ринку.

"Необхідність цих норм досить спірна, оскільки вимога наявності 25% місцевої сировини стосується не конкретної продукції, а загального обороту підприємства. Виходить, що окремі підприємства можуть випускати продукцію під назвою "коньяк", що на 100% складається з імпортної сировини. Тож така норма лише поставить українські підприємства в нерівні умови", - відзначає президент Української торгово-промислової конфедерації Володимир Демчак.

Якщо Молдова доведе цю суперечку до органів СОТ, загальна кількість торговельних конфліктів між двома країнами зросте до трьох. Ще в лютому 2011 року Україна подала запит на офіційні консультації щодо стягнення Молдавією екологічного збору з імпортерів за упаковку товару з пластика і Tetra Pak (за винятком молочної продукції). Вже в березні Кишинів направив свій запит до СОТ, звинувативши Україну в дискримінації імпорту бренді.