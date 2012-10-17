Канадські спостерігачі знову зафіксували численні порушення

Про це під час прес-конференції в УНІАН, представляючи результати Другого проміжного звіту Місії Канади зі спостереження за парламентськими виборами, сказала керівник місії довготермінового спостереження Анна Шиптур.

Вона відзначила, що передвиборчий період позначився як позитивними, так і негативними явищами. Зокрема, серед позитивних кроків А.Шиптур відзначила скасування парламентом законопроекту про наклеп, а також запровадження нових правил стосовно тимчасової зміни місця голосування, що ускладнює можливість доставки виборців на інші дільниці. Крім того, державні органи влади почали робити значні кроки у попередженні виборчих махінацій, сказала А.Шиптур.

Серед проблем вона відзначила зловживання адміністративним ресурсом, що впливає на справедливість на чесність виборчого процесу. Зокрема, вона навела приклад розміщення агітаційних матеріалів різних кандидатів на будівлях державних установ чи інституцій.

Також А.Шиптур зазначила, що місцеві органи влади продовжують використовуватися для перешкоджання проведення виборчої кампанії опозиційними кандидатами.

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Окремо вона зауважила, що повідомлення про поширення явища купівлі голосів, підкупу виборців надходять із різних областей України. «Оскільки це явище є дуже масовим, воно деградує і комерціалізує сам виборчий процес», - сказала А.Шиптур і додала, що деякі кандидати використовують благодійні фонди свого імени заради агітації.

Крім того, за словами А.Шиптур, розгляд пов’язаних із виборами скарг та апеляцій, як органами адміністрування виборів, так і судовими органами, не демонструє прозорості, належного дотримання здійснення правосуддя та верховенства права.

«Це все лише згубно впливає на захист прав виборців, а також згубно позначається на цілісності та чесності самого виборчого процесу», - сказала А.Шиптур.

Вона також навела приклад, коли кілька судів постановили, що роздача грошей, товарів та надання послуг виборцям благодійними інституціями в процесі здійснення агітації або проведення кампанії не є протизаконним, не зважаючи на те, що деякі кандидати є тісно пов’язані з цими організаціями. Інший суд, зокрема, постановив, що наявність виборчих плакатів у приміщенні ОВК не є протизаконним.

Спостерігачі також зауважили неналежний поступ у процесі розслідування виборчих порушень та притягненні до відповідальності за їх скоєння. При цьому, на сьогодні рішення щодо понад 80% скарг, які подаються до ЦВК, приймаються окремими членами ЦВК замість того, аби це робилося на відкритих засіданнях, відзначила А.Шиптур.

«Така практика не має під собою належного правового підгрунтя, а також не характеризується прозорістю», - додала вона.

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Також А.Шиптур наголосила, що доступ виборців до достовірних, плюралістичних джерел інформації на цих виборах є дуже обмеженим, що згубно позначається на можливості виборців приймати обгрунтовані рішення.

У свою чергу, медіа-аналітик CANADEM Михайло Боцюрків нагадав, що Mission Canada представляє найбільшу за всю історію місію спостерігачів канадського уряду, яка здійснюється за фінансування уряду Канади і впроваджується громадською організацією CANADEM.

Також він зазначив, що команда у складі 65 довгострокових спостерігачів уже працює по всій території України, а 20 жовтня до неї приєднаються ще 365 спостерігачів Mission Canada.