ЗМІ: Дочка Тимошенко витратила на день народження бойфренда понад 60 тисяч гривень

Як стверджують джерела «Сегодня», святкування проводилося з розмахом. «Була червона доріжка, фреші і сало на 7000 гривень, аніматори в матроських костюмах і 150 повітряних куль», - пише видання.

Як стало відомо «Сегодня», щоб відзначити 30-річчя Чечеткіна в серпні (Женя старша за Артура на 2 роки), вона нібито організувала свято на орендованому за 17,5 тис. грн теплоході «Едем» («Рай»), який катав гостей по Дніпру.



За словами джерела видання, компанія зібралася невелика, близько півтора десятка осіб. «Едем» відноситься до класу VIP прогулянкових суден - є салон-ресторан, 11 кают, сауна і невеликий басейн. Як розповів виданню один з тих, хто розважав гостей, сама Євгенія Тимошенко була на судні не дуже довго.

Отримати коментар у самої Євгенії, чи дійсно вона влаштувала таке святкування дня народження Артуру, виданню не вдалося - її телефон мовчить, а сама Євгенія Тимошенко зараз бере участь у конгресі Європейської народної партії в Румунії.



Як повідомляли ЗМІ, після розлучення з британським рок-музикантом Шоном Карром у дівчини з'явився новий кавалер - американський бізнесмен з Одеси Артур Чечьоткін.



Про бойфренда Жені Тимошенко відомо небагато, він намагається ховатися від преси. Народився в Одесі, але коли йому було 13-14 років, його мама поїхала у Штати і забрала сина з собою. Там йому вдалося організувати успішний бізнес у сфері нерухомості. У Чечьоткіна була також своя колекторська фірма з вибивання боргів в Одесі. Але рік тому він продав її.