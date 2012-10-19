700 віртуальних бомжів записали у виборчий список

До списку зараховані 700 виборців, що живуть за адресою: вулиця Свердлова, 56. За цією адресою розташований Дніпропетровський міський центр соціальної допомоги, в якому діє притулок усього на 20 ліжок.

Причому у списках на цій дільниці серед гаданих безпритульних, що нібито перебувають у центрі соцдопомоги, виявили осіб, які насправді не є безпритульними, а живуть у власному помешканні за іншою адресою.

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Члени комісії, що чергували на дільниці, пояснили, що цей будинок вперше внесений до дільниці: "Звідки взялася така кругла цифра - 700 - ніхто не знає, в такому вигляді списки прийшли до нас з держреєстру", - повідомляє Громадянська мережа ОПОРА..