ЦВК знайшла майже дві тисячі кількаразових записів виборців

Центральна виборча комісія (ЦВК) доручила органам ведення Державного реєстру виборців знищити 1902 зайвих записи кратного включення виборців до списків.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Центрвиборчкому.

"На підставі проведеної перевірки та за її результатами, які надійшли до ЦВК, пропонується доручити органам ведення Державного реєстру виборців знищити 1902 зайвих записи", - йдеться у рішенні комісії.