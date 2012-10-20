"Батьківщина" повідомила прокуратуру про передвиборчі розписки соцпрацівників

У заяві йдеться про адміністративний тиск на соціальних працівників з вимогою голосувати за Партію регіонів на виборах до парламенту. Про це М. Курячий повідомив УНІАН особисто.

За його словами, понад 10 працівників територіального центру соціального обслуговування Червоногвардійської районної ради Дніпропетровська змусили написати розписки у тому, що вони і члени їх сімей на виборах до Верховної Ради України проголосують за Партію регіонів та її кандидата за мажоритарним округом. Також від них вимагали надати адреси та контактні телефони своїх родичів. М Курячий зазначив, що соціальним працівникам терцентру погрожували звільненням з роботи.

«У заяві до прокуратури ми вимагаємо розслідувати зазначений факт та порушити кримінальну справу за статтею 157 Кримінального кодексу України – перешкоджання здійсненню виборчого права,- та покарати винних держслужбовців», - наголосив М. Курячий.