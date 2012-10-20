Сина Азарова підловили на підкупі виборців і незаконній агітації

11:37, 20 жовтня 2012
Політика
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Спостерігачі зафіксували у сина прем'єр-міністра, кандидата-мажоритарника від Партії регіонів Олексія Азарова більш як тисячу фактів порушень ведення виборчої кампанії.

Спостерігачі зловили сина Азарова на більш ніж тисячі порушень

Про це ZN.UA розповів Павло Павлов, довгостроковий спостерігач по 47-у мажоритарному округу (місто Слов'янськ, Донецька обл.).

«Ми виявили більш як тисячу фактів, що стосуються підкупу виборців і порушення правил ведення агітації. Наприклад, 52 білборди з його (Олексія Азарова) рекламою з'явилися до офіційного початку виборчої кампанії, і власників цих конструкцій так і не вдалося встановити. Причому 400 фактів змогли задокументувати - є фотографії, відеозаписи, публікації у ЗМІ. Але тут, на жаль, опозиційні кандидати проявили слабку юридичну підготовку. Як на мене, вони повинні були блокувати кожен його крок судовими позовами», - повідомив П.Павлов.

За даними ZN.UA, за фактами порушень О.Азаровим виборчого законодавства було два звернення до ЦВК і один судовий процес у спробі довести факт підкупу виборців. Спроби завершилися невдало: Центрвиборчком порушень не побачив. А суд не знайшов жодного зв'язку між О.Азаровим і організацією «Ініціативи Олексія Азарова “Наш регіон“, яка роздавала подарунки від імені кандидата.

У Комітеті виборців України відзначають безпрецедентні витрати сина керівника уряду на передвиборчу кампанію.

«Наші розрахункові дані свідчать, що в середньому на кожен округ Партія регіонів планує витратити близько 30 млн. грн - це власні ресурси кандидата-мажоритарника плюс те, що виділяється в рамках «соціальних ініціатив» Президента. Кампанія в Слов'янську в цьому сенсі відрізняється тим, що витрати вищі в декілька разів. Тут кандидат порушує, перш за все, правила, встановлені в рамках домовленостей всередині самої правлячої партії», - розповів в інтерв'ю ZN.UA голова Донецького обласного відділення Комітету виборців України Сергій Ткаченко.

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