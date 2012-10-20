Сина Азарова підловили на підкупі виборців і незаконній агітації

Про це ZN.UA розповів Павло Павлов, довгостроковий спостерігач по 47-у мажоритарному округу (місто Слов'янськ, Донецька обл.).

«Ми виявили більш як тисячу фактів, що стосуються підкупу виборців і порушення правил ведення агітації. Наприклад, 52 білборди з його (Олексія Азарова) рекламою з'явилися до офіційного початку виборчої кампанії, і власників цих конструкцій так і не вдалося встановити. Причому 400 фактів змогли задокументувати - є фотографії, відеозаписи, публікації у ЗМІ. Але тут, на жаль, опозиційні кандидати проявили слабку юридичну підготовку. Як на мене, вони повинні були блокувати кожен його крок судовими позовами», - повідомив П.Павлов.

За даними ZN.UA, за фактами порушень О.Азаровим виборчого законодавства було два звернення до ЦВК і один судовий процес у спробі довести факт підкупу виборців. Спроби завершилися невдало: Центрвиборчком порушень не побачив. А суд не знайшов жодного зв'язку між О.Азаровим і організацією «Ініціативи Олексія Азарова “Наш регіон“, яка роздавала подарунки від імені кандидата.

У Комітеті виборців України відзначають безпрецедентні витрати сина керівника уряду на передвиборчу кампанію.

«Наші розрахункові дані свідчать, що в середньому на кожен округ Партія регіонів планує витратити близько 30 млн. грн - це власні ресурси кандидата-мажоритарника плюс те, що виділяється в рамках «соціальних ініціатив» Президента. Кампанія в Слов'янську в цьому сенсі відрізняється тим, що витрати вищі в декілька разів. Тут кандидат порушує, перш за все, правила, встановлені в рамках домовленостей всередині самої правлячої партії», - розповів в інтерв'ю ZN.UA голова Донецького обласного відділення Комітету виборців України Сергій Ткаченко.