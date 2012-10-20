ЗМІ: Кандидат на посаду голови Верховного суду потрапив у немилість влади

Про це виданню ZN.UA розповіли обізнані джерела.

Як відомо, 13 жовтня виповнилося 65 років нинішньому голові ВСУ Петру Пилипчуку, і він подав у відставку. Головою ВСУ він був менше року.

Уже наприкінці літа в судовій системі почалися перестановки. У відставку у зв'язку з досягненням 65-річного віку пішов заступник голови ВССУ, брат нинішнього генерального прокурора Микола Пшонка. Крім того, парламент несподівано, за рік до 65-річчя, підтримав переведення рядовим суддею ВСУ Леоніда Фесенка, суддею ВССУ обраний нинішній голова Вищої ради юстиції Володимир Колесниченко. Юридичні видання коментували ці події як підготовку до майбутніх гучних призначень: В.Колесниченка - головою Вищого спецсуду, Л.Фесенка - головою ВСУ.

Утім, як відзначає газета, обидва переходити в інші інстанції не квапилися, а Л.Фесенко взагалі раптом «зник». Спочатку він навіть не з'явився на засідання парламенту, де його обирали суддею ВСУ. Потім несподівано пішов у тривалу відпустку (за даними джерел ZN.UA - на 70 днів).

Обізнані джерела стверджують, що обрання Л.Фесенка головою ВСУ виявилося під великим питанням. Він це зрозумів і тому навіть не писав заяву на внесення його до штату ВСУ, заблокувавши таким чином свій перехід до ВСУ і залишивши (поки що) свій статус-кво як голови ВССУ.

Проблема з його обранням головою ВСУ виникла, з одного боку, через процедуру таємного голосування, результат якого навіть за нинішньої ситуації непросто проконтролювати. До того ж судді ВСУ за «чужаків» голосують неохоче - своїх претендентів на вищу посаду вистачає. З іншого боку, стверджують, що Л.Фесенко потрапив у немилість до вищого керівництва держави (точніше - його оточенню), відзначає видання.

Ситуація з обранням нового голови ВСУ ускладнюється тим, що за новим законом пленум ВСУ з питання обрання голови ВСУ скликається не пізніше ніж за один місяць з дня припинення повноважень попереднього голови. Повноваження П.Пилипчука на цій посаді припинилися 13 жовтня - досягнувши граничного віку, він не може бути суддею, а отже, і головою суду. Однак попри те, що П.Пилипчук своєчасно пройшов процедуру ВСЮ щодо свого звільнення з посади судді, це питання на розгляд Верховної Ради 16 жовтня винесене не було. Це може означати, що сторони, які борються за посаду голови ВСУ, на даний момент не дійшли згоди щодо компромісної фігури, а кожна сторона окремо не може «провести» свого кандидата.